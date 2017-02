Genova, capo piloti porto: la nuova torre non è un vezzo

Genova, 2 feb. (askanews) - "La torre piloti non è un vezzo come qualcuno che non è del settore potrebbe credere ma uno strumento fondamentale per il porto di Genova. Sono convinto che la riavremo, ma ci vorrà ancora tempo perché la burocrazia un po' frena, siamo in Italia". Lo ha detto il capo dei piloti del porto di Genova, John Gatti, dopo il battesimo delle tre nuove pilotine che sostituiscono quelle affondate nel crollo della torre avvenuto il 7 maggio 2013.

"Oltre a fissare per sempre un ricordo tragico -ha sottolineato Gatti- la torre piloti per noi e per gli altri operatori portuali significa potere lavorare in sicurezza e potere quindi garantire efficienza e produttività al porto di Genova".

"Il battesimo delle nuove pilotine -ha aggiunto il capo dei piloti- è un altro tassello che viene messo a posto. Abbiamo avuto un contributo dallo Stato che ci ha permesso di non mettere soltanto una pezza alla situazione ma -ha concluso Gatti- di risolverla completamente con delle nuove pilotine adeguate alle nostre necessità".