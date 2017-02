Genova, Bagnasco: burocrazia non blocchi nuova torre piloti

"Regole necessarie ma non frenino opere altrettanto necessarie"

Genova, 2 feb. (askanews) - "La burocrazia purtroppo quando è eccessiva può bloccare o comunque frenare il bene comune, il bene della gente. Speriamo proprio che con il buonsenso si sappiano applicare bene le regole che sono necessarie ma non devono mettersi di mezzo per bloccare altre cose assolutamente necessarie come la nuova torre dei piloti". Lo ha detto il presidente della Cei e arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco, a margine del battesimo di tre nuove pilotine del corpo dei piloti del porto di Genova che hanno sostituito quelle affondate a seguito del crollo della torre avvenuto il 7 maggio del 2013.