G7 Ambiente, a Bologna primi incontri per l'evento di giugno

Roma, 23 gen. (askanews) - Al via oggi in Prefettura a Bologna i lavori preparatori del G7 ambiente, che si terrà nel capoluogo emiliano domenica 11 e lunedì 12 giugno.

Alla prima riunione preparatoria del grande evento, promossa dal Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, hanno partecipato il sindaco di Bologna Virginio Merola, il rettore dell'Alma Mater Francesco Ubertini, il prefetto Ennio Mario Sodano, il dean della Bologna Business School Massimo Bergami, il Questore di Bologna Ignazio Coccia.

Numerose e attività che il Ministero dell' Ambiente, il Comune di Bologna e l'Università stanno mettendo in campo, in collaborazione con associazioni civiche, culturali, universitarie, ambientaliste, per fare di Bologna capitale internazionale dell'ambiente per tutto il mese di giugno.