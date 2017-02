Fvg: siglati 600 mln finanziamenti Bei e Cdp per 3a corsia A4

Trieste, 27 feb. (askanews) - Sono stati sottoscritti oggi a Trieste, nella sede della Regione Friuli Venezia, i contratti di finanziamento - per complessivi 600 milioni di euro - che la Banca europea per gli investimenti (Bei) e la Cassa depositi e prestiti (Cdp) hanno messo a disposizione di Autovie Venete per il completamento dei lavori di realizzazione della terza corsia della A4.

L'opera, per la sua valenza strategica, è stata inserita nel piano di rilancio degli investimenti del presidente della Commissione europea Juncker. Un'operazione complessa quella che ha portato alla definizione dei contratti firmati oggi, che comprendono le due precedenti linee di credito messe a disposizione da Cassa depositi e prestiti per complessivi 300 milioni e il nuovo finanziamento della Bei.

La firma dei documenti finali è avvenuta alla presenza della stampa, nel corso dell'incontro di illustrazione promosso dalla presidente del Friuli Venezia Giulia e commissario per l'emergenza sulla A4 Venezia-Trieste Debora Serracchiani, insieme ai firmatari, il vicepresidente di Bei Dario Scannapieco, Antonella Baldino, chief business officer di Cassa depositi e prestiti, e Maurizio Castagna, presidente e amministratore delegato di Autovie Venete.

Il primo finanziamento negoziato con la Cassa depositi e prestiti è stato sottoscritto nell'aprile 2011 per un importo di 150 milioni, rinnovato una prima volta nell'ottobre 2012 per essere poi esteso - nell'aprile 2014 - fino al 31 dicembre 2017. Nell'ottobre 2015 la durata è stata ancora prorogata fino al 31 dicembre 2020 e, inoltre, è stato stipulato un nuovo contratto per ulteriori 150 milioni di euro con la stessa scadenza temporale. Nel frattempo la contrattualizzazione e l'avvio dei lavori per il terzo lotto Alvisopoli-Gonars e per il primo sub-lotto del quarto lotto (Gonars-Nodo di Palmanova), nonché una serie di attività da parte del commissario per l'emergenza Debora Serracchiani che porteranno all'avvio di ulteriori interventi, hanno reso necessario il reperimento di risorse aggiuntive.