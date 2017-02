Fvg, Serracchiani: premiare investimenti a lungo termine

Trieste, 3 feb. (askanews) - La necessità di incrementare la cooperazione e il commercio in ambito internazionale è stata ribadita, oggi a Trieste, dalla presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, nel suo intervento in apertura di lavori dell'incontro europeo di "World Trade Centers", la rete mondiale che collega oltre 1 milione di aziende nel mondo con l'obiettivo di incoraggiare i traffici e gli investimenti a livello mondiale.

"In risposta alle nuove forze che cercano di rimodellare il panorama degli investimenti globali, dobbiamo adottare un approccio ancora più completo e sistematico per favorire gli investitori" ha detto Serracchiani, indicando a questo proposito due strumenti da adottare: la predisposizione di politiche che premiano gli investimenti a lungo termine e la promozione di competenze essenziali per le economie più resistenti, utili a colmare il divario di disuguaglianza che si è ampliato durante la crisi.

"In Friuli Venezia Giulia - ha poi aggiunto - siamo consapevoli che economia e innovazione non si sviluppano in un vuoto. Esse sono strettamente legate alle condizioni locali, in cui il fattore chiave è la complessa interazione tra l'economia, la scienza e il mondo accademico, nel contesto della diversità umana e intellettuale". Pertanto, citando Paul Krugman, Serracchiani ha sottolineato l'importanza di investire nel potenziale umano e nelle condizioni in cui esso si sviluppa.