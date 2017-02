Fvg, Serracchiani: applichiamo controllo spesa e trasparenza

Trieste, 17 feb. (askanews) - "Relazioni molto puntuali, che hanno evidenziato il grande lavoro che la Sezione regionale della Corte dei conti sta facendo per il controllo della finanza pubblica in Friuli Venezia Giulia". Con queste parole la presidente della Regione Debora Serracchiani ha commentato oggi, a margine della cerimonia dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario della Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, le relazioni del procuratore regionale Tiziana Spedicato e del presidente della Sezione Paolo Simeon.

La presidente Serracchiani, inoltre, ha sottolineato come la Regione stia mantenendo costante il controllo sulle spese e contemporaneamente attuando la piena applicazione delle regole sulla trasparenza, affinché sia garantito ai cittadini il diritto di conoscere come vengono impiegate le risorse. Infine la presidente ha ricordato l'importante collaborazione che si è instaurata fra l'Amministrazione regionale e la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti anche in sede di controllo, nello spirito di coniugare gli obiettivi di riduzione e qualità della spesa pubblica.