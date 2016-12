Fvg, rimodulati canoni demaniali per utilizzo pubblico acqua

Trieste, 30 dic. (askanews) - Nell'ultima seduta dell'anno la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha dato il via libera al nuovo regolamento che, in attuazione della "Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque" (legge regionale 29 aprile 2015, n. 11), indica la misura e le modalità di calcolo a partire dal prossimo 1° gennaio dei canoni demaniali di concessione relativi a qualunque tipo di utilizzo di acqua pubblica.

Il provvedimento porta la firma dell'assessore ad Ambiente ed Energia, Sara Vito, e, attenendosi a criteri di semplificazione amministrativa e tenendo conto della necessità di incentivare il risparmio, la tutela, l'utilizzazione razionale nonché la riqualificazione della risorsa idrica, definisce i canoni a seconda che si tratti di acqua ad uso irriguo, potabile, industriale, idroelettrico, o impiegata per la pescicoltura, in malghe e rifugi alpini.