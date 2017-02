Fvg, Iacop: per troppi anni dimenticate le foibe

In consiglio regionale il Giorno del ricordo

Trieste, 27 feb. (askanews) - Il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale, che cade il 10 febbraio, è stato commemorato in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia con gli interventi del presidente Franco Iacop e del prof. Davide Rossi, docente di storia e tecnica delle codificazioni e costituzioni europee presso l'Università di Trieste e membro dell'Esecutivo nazionale dell'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia (A.N.V.G.D). Presenti in Aula rappresentanti del mondo associazionistico e accademico.

"Per celebrare questa giornata nella pienezza dei suoi significati dobbiamo riconoscere che per troppi decenni l'orribile capitolo delle foibe e dell'esodo da Istria, Fiume e Dalmazia è stato nascosto al nostro Paese. Il Giorno del Ricordo, pertanto, corrisponde all'esigenza di un riconoscimento umano e istituzionale per troppo tempo mancato" ha detto Iacop.