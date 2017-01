Fvg: Cipe approva progetto secondo lotto Polo intermodale Ronchi

Trieste, 18 gen. (askanews) - Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) ha approvato il progetto presentato dalla Regione Friuli Venezia Giulia relativo anche al secondo lotto dei lavori per la realizzazione del Polo intermodale annesso all'aeroporto di Trieste, per un importo complessivo di 6,9 milioni di euro. Ad annunciarlo, con soddisfazione, la presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, che oggi ha ricevuto in proposito una comunicazione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La comunicazione del finanziamento complessivo dell'opera, che dunque potrà ora essere realizzata in tutti i suoi dettagli, è giunta mentre lunedì prossimo 23 gennaio è già programmata a Ronchi la cerimonia di posa della prima pietra dei lavori per la costruzione del Polo intermodale. Ricordando che il Polo intermodale rientra nell'elenco delle opere che il Friuli Venezia Giulia considera "essenziali per consentire la crescita e lo sviluppo e per rafforzarne il ruolo di ponte con l'Europa centro orientale e di piattaforma logistica", la presidente Serracchiani ha reso noto che la decisione del Cipe è in fase di formalizzazione presso il Dipartimento per la programmazione economica e verrà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica dopo il previsto controllo preventivo della Corte dei conti. Il progetto complessivo del Polo intermodale è il frutto di un accordo di programma sottoscritto nell'agosto 2014 tra Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia di Gorizia, Comune di Ronchi dei Legionari e Società Aeroporto Fvg SpA. I lavori del secondo lotto sono stati approvati dal Cipe proprio in quanto rientrano tra quelli "ad un livello di progettazione tale da consentire il rapido avvio della spesa". Grazie a quest'opera, ricorda Serracchiani, "l'aeroporto di Trieste è destinato a diventare uno degli otto scali in Italia collegati alla rete ferroviaria, elemento chiave per dare competitività e sviluppo al Friuli Venezia Giulia, per rendere la regione più attrattiva per gli operatori economici e i flussi turistici".