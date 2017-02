Fvg: al riesame in Regione statuto autonomia

Trieste, 27 feb. (askanews) - Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha votato all'unanimità il rinvio, come chiesto dai proponenti, alla V Commissione permanente della mozione presentata dai consiglieri di Autonomia Responsabile Alessandro Colautti, Paride Cargnelutti e Roberto Revelant e che pone il tema di quale futuro si profili per lo Statuto di autonomia del Friuli Venezia Giulia dopo l'esito referendario nazionale e delle iniziative urgenti per la sua revisione.

Un rinvio alla V Commissione permanente, previo un eventuale approfondimento istruttorio in sede di Sottocommissione "Autonomia speciale della Regione e riforme costituzionali" - ha sottolineato il primo firmatario Colautti illustrando i contenuti, ricordando la necessità di riprendere lo spirito riformista delineando un'ipotesi di riscrittura dello Statuto di autonomia, e ribadendo che la revisione è necessaria in quanto, anche a costituzione vigente, vanno risolti importanti problemi afferenti i rapporti tra Stato e Regione e quindi Costituzione e Statuto, poichè la riforma del Titolo V della Costituzione oggi vigente ha aperto molti punti di contrasto/dissidio interpretativi che, già presenti nella IX legislatura, si sono per lo più acuiti anche a seguito della crisi economico-finanziaria.