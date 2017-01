Frongia premia scacchisti Ostia junior che sfidano consiglieri

Roma, 17 gen. (askanews) - L'assessore capitolino allo Sport Daniele Frongia domani 18 gennaio alle 16.30 in Campidoglio presso la sala della Protomoteca premierà i ragazzi della ASD Ostia Scacchi, vincitori del Campionato Italiano di Scacchi under 16 e under 12. Seguirà una partita tra i campioni under 12 che, scrive Frongia sulla sua pagina Fb, "hanno sfidato la politica"!. I tagazzi, oltre all'assessore Frongia, sfideranno infatti, l'assessora capitolina alla Mobilità Linda Meleo, il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito, il presidente della Commissione Sport Angelo Diario, Il capogruppo M5S Paolo Ferrara, poi i consiglieri Luca Frusone, Daniele Mancini, Giuliano Pacetti, Roberto Romanella e il consigliere di Fi Davide Bordoni.

Parteciperanno all'iniziativa il Presidente della ASD Ostia Scacchi Fabio Palozza (e il direttore tecnico Francesco Nassetti), il Presidente della Federazione Scacchistica Italiana Gianpietro Pagnoncelli, il Presidente del Comitato Regionale del Lazio della Federazione Scacchistica Italiana Luigi Maggi e il Prefetto Domenico Vulpiani. "Stiamo lavorando per riportare Roma al centro della scena scacchistica internazionale", conclude Frongia.