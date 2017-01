Frodi carburanti, Zaia: bel colpo operazione della Gdf

"Guai agli imbroglioni, grazie a gente per bene che paga tasse"

Venezia, 25 gen. (askanews) - "Guai agli imbroglioni, ovunque tentino di fregare qualcuno. Bravi i nostri Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia, che hanno stroncato un grosso giro di frodi nella commercializzazione dei carburanti. Il danno non era solo erariale, pur ingente, ma anche per chi si riforniva alla pompa, che trovava ingiustificabili differenze di prezzo tra gestore e gestore".

Con queste parole, il Presidente della Regione Luca Zaia si complimenta con la Guardia di Finanza di Venezia per l'operazione che ha portato a scoprire una frode con 400 milioni di litri di benzina e gasolio immessi illecitamente sul mercato in tutto il territorio nazionale, per un valore di 360 milioni di euro, e 18 milioni di litri sequestrati.

"Un'evasione di 26 milioni tra tasse e accise rispetto a mancate dichiarazioni per 120 milioni di euro - ha aggiunto il Governatore - sono cifre da capogiro. Soldi di fatto rubati dalla tasche della gente per bene, che paga le tasse anche sulla casa dove vive, e che ha diritto di vedere smascherati e puniti questi presunti furbi".