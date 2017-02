Franceschini: legge su Cammini Lazio modello turismo sostenibile

Per favorire una crescita armoniosa del tessuto economico

Roma, 9 feb. (askanews) - "La nascita della Rete dei Cammini del Lazio voluta dalla Regione e personalmente dal presidente Zingaretti con l'istituzione delle Case dei Camminatori e il riconoscimento e la tutela del ricco patrimonio di percorsi storici, naturali e paesaggistici è un passo importante per promuovere quel turismo lento e sostenibile che è al centro del Piano Strategico del Turismo. Un'azione di sistema che può e deve essere un autentico modello per le amministrazioni che intendono favorire una crescita armoniosa del tessuto economico, sociale e culturale del territorio". Così in una nota il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini commenta la legge sui cammini approvata dalla Regione Lazio.