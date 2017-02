Fondo sociale europeo, Veneto: da Regione 3 mln di euro

Venezia, 21 feb. (askanews) - La Regione Veneto dà una mano ai tribunali per agevolare il lavoro dei giudici civili, e in particolare delle sezioni fallimentari. Attraverso una linea specifica del Fondo Sociale Europeo, la Regione ha attivato un finanziamento di oltre 3 milioni di euro nella programmazione 2014-2020 per migliorare i servizi offerti a cittadini e imprese dagli Uffici giudiziari del Veneto. Oggi l'assessore al lavoro Elena Donazzan, e il responsabile dell'area Capitale Umano, hanno presentato ai presidenti dei sette Tribunali del Veneto, ai sette Procuratori capo, al Presidente della Corte di Appello di Venezia e al Procuratore generale della Corte di Appello di Venezia l'advisor, scelto mediante bando pubblico, per monitorare lo stato e il fabbisogno dei 16 uffici giudiziari ed elaborare un piano di riorganizzazione e di miglioramento dell'efficienza della Giustizia civile.

(Segue)