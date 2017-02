Fondo montagna veneta, Veneto: presentate 147 domande

Caner:"Ottima risposta del territorio per sostenere innovazione"

Venezia, 22 feb. (askanews) - "Se grande è la soddisfazione nel constatare che il mondo del turismo montano ha apprezzato pienamente questa iniziativa, ancor di più lo è la consapevolezza che il finanziamento della Regione ha innescato un volano di potenziali investimenti per oltre 85 milioni di euro, che contribuirà al rilancio dell'offerta turistica e a dare vitalità e nuove prospettive all'economia locale".

Commenta così l'assessore al turismo della Regione del Veneto, Federico Caner, i risultati ottenuti con il "Fondo speciale per le Dolomiti e la montagna veneta", finalizzato all'ammodernamento e all'innovazione delle strutture ricettive ubicate in tali aree, i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti nei giorni scorsi.

(Segue)