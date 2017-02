Foibe, scintille tra Enrico Rossi e Fratelli d'Italia

Firenze, 10 feb. (askanews) - Tensione in Consiglio regionale della Toscana, oggi a Firenze, a margine della seduta per il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle Foibe. Il presidente della Toscana, Enrico Rossi, ha sottolineato come "bisogna sempre mettersi dalla parte delle vittime", "accantonando le ideologie". Ma per il capogruppo di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, l'intervento del governatore è stato "fazioso", perché " ha ricostruito gli eventi precedenti alle Foibe dando la colpa al Fascismo e al Nazismo. Oltre a essere un falso storico , è una follia gravissima, un intervento vigliacco e vile". Scambi di battute roventi poi all'uscita dall'aula tra Rossi e Donzelli. Rossi ha anche ricordato che " bisogna stare attenti perché la storia tende a ripetersi e di nuovo si rialzano i muri, e si dice ai profughi di tornare a casa loro". "Oggi ricordiamo migliaia di italiani che furono infoibati e poi la tragedia di migliaia di persone che sulla spinta dell'esercito titino dovettero abbandonare le loro case, diventarono profughi, e furono accolti nel nostro paese -ha aggiunto Enrico Rossi- il punto fondamentale è chiedersi perché ciò sia accaduto, come in un'Europa in cui poteva prevalere la diversità di cultura, di linguaggi, e di etnie, a un certo punto, per il nazionalismo e le guerre hanno portato ad avere queste immani tragedie".