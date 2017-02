Foibe, Leodori (Pd): dignità e rispetto per le vittime

Roma, 10 feb. (askanews) - "Giorno del Ricordo 2017: non dimentichiamo la tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, e degli istriani, fiumani e dalmati costretti all'esodo dalle loro terre. Dignità e profondo rispetto per tutte le persone inermi che subirono l'orrore". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori. "Conoscere la storia e parlarne, oggi come in ogni giorno dell'anno, significa contribuire a sanare le ferite del nostro Paese e guardare a un futuro di pace".