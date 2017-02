Floricoltura, al via progetto Flore 3.0: 166 mila euro a Liguria

Genova, 27 feb. (askanews) - Parte ufficialmente domani il progetto transfrontaliero Flore 3.0 del programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020 dedicato al florovivaismo. Con un budget complessivo di 854 mila euro, il progetto Flore 3.0 vede coinvolte la Regione Liguria e la Regione francese Paca. La dotazione finanziaria per la Liguria è di circa 166 mila euro. In Liguria, oltre all'assessorato regionale all'agricoltura, sono coinvolti nel progetto l'Istituto regionale floricoltura, il Cersaa di Albenga e il Crea.

"L'innovazione dei prodotti -ha spiegato l'assessore regionale all'agricoltura Stefano Mai- è fondamentale perché le nostre imprese florovivaistiche consolidino ed espandano la propria competitività sui mercati, in particolare quelli esteri dove si fa sentire la concorrenza dei Paesi del Nord Europa, ad altissima specializzazione tecnologica e del Sud del Mediterraneo dove si produce a costi molto bassi".

"Riteniamo strategico -ha concluso l'assessore ligure- mettere la ricerca a fianco e a servizio delle imprese per studiare e produrre piante con caratteristiche che sappiano coniugare eccellenza e competitività economica come la nuova varietà di margherita Itala, presentata a inizio febbraio ad Essen". Gli otto partner di Flore 3.0 si incontreranno domani dalle 10.30 alle 16.30 al mercato dei fiori di Sanremo per dare il via al progetto.