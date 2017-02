Fauna selvatica, Consiglio Lazio: ok a programma operativo 2017

Roma, 2 feb. (askanews) - Le commissioni Ambiente e Agricoltura, in seduta congiunta, hanno dato oggi parere favorevole a maggioranza al "Programma operativo per l'anno 2017" sull'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica. La proposta di delibera torna in Giunta per l'approvazione definitiva, accompagnata da alcune osservazioni proposte dai consiglieri regionali. La delibera prevede uno stanziamento complessivo per il 2017 di un milione di euro così ripartiti: 150mila euro per il "Fondo per la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, la conservazione e il controllo della stessa, al di fuori delle aree naturali protette; 500mila euro per "contributi sui premi per contratti assicurativi diretti alla copertura dei danni causati dalla fauna selvatica"; 350 mila euro per i danni causati nelle aree naturali protette (250mila per la prevenzione e 100mila per gli indennizzi). Il programma regola anche le attività di controllo della fauna selvatica mirate al raggiungimento dell'equilibrio sostenibile. Il parere favorevole è stato dato - con votazione separata per ciascuna commissione - con i voti dei consiglieri di maggioranza. Contrari quelli del Movimento 5 stelle.