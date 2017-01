Emergenza sangue in Basilicata, scorte tornata nella normalità

Roma, 19 gen. (askanews) - Si è attenuata l'emergenza sangue in Basilicata. In circa dieci giorni sono state 20 le donazioni straordinarie e 496 le sacche raccolte. I lucani hanno risposto all'appello lanciato nei giorni scorsi dal presidente Pittella e dall'assessore Franconi e subito ripreso dall'Avis, dalla Fidas e dalle altre associazioni di volontariato, a seguito dell'allarme dovuto alla carenza di sangue registrata a causa delle eccezionali condizioni di maltempo. Le scorte sono tornate nella normalità.

"Sento di ringraziare i lucani - ha detto l'assessore alle Politiche della Persona, Flavia Franconi - che anche in questa occasione hanno mostrato generosità e solidarietà. Nei centri di raccolta si sono presentati i donatori abituali ma anche tanti nuovi volontari per compiere un gesto spontaneo e disinteressato. In poco tempo abbiamo ottenuto un risultato straordinario che conferma la Basilicata regione ricca di valori".