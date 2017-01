Emergenza neve, verso Marche colonna uomini e mezzi da Bolzano

Roma, 18 gen. (askanews) - Nella località di Montemonaco, la nuova destinazione situata in provincia di Ascoli Piceno nelle Marche, raggiunta ieri (17 gennaio) dalla prima colonna mobile del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Bolzano, oggi a mezzogiorno si è tenuta una riunione con il sindaco per inquadrare la situazione e gli interventi da intraprendere. In primo luogo le operazioni di sgombero della neve che nel centro marchigiano ha toccato i due metri. Inoltre, è saltato l'approvvigionamento di energia elettrica. La squadra d'intervento altoatesina, composta da sei uomini, è coordinata in loco dall'ufficiale Martin Gasser, ha a disposizione una fresa a turbina, un mezzo pesante dotato di lama sgombra neve e un impianto di distribuzione carburante mobile.

Per altri interventi nell'Ascolano, come comunica Francesca Monti, ufficiale che oggi (18 gennaio) coordina la Centrale operativa dei Vigili del Fuoco a Bolzano, è in partenza, verso le 18.30, una seconda colonna.(Segue)