Elicottero precipitato, Lorenzin: dolore per i soccorritori 118

Roma, 24 gen. (askanews) - "Dolore per i soccorritori del #118 che dedicano la loro vita al servizio degli altri. Vicina alle famiglie": lo scrive su twitter il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, in riferimento alla tragedia avvenuta vicino Campo Felice nell'aquilano, dove un elicottero del 118 impegnato nel soccorso ad un ferito sulle piste da sci, è precipitato in un canalone con sei persone a bordo.