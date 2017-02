Ecco #AbruzzoUe, torneo innovazione contro l'esclusione sociale

Pescara, 15 feb. (askanews) - Ecco #Abruzzoue, il torneo dove a sfidarsi saranno i progetti più innovativi per combattere l'esclusione sociale. L'iniziativa, organizzata dall'istituto Bei, la Banca europea per gli investimenti, punta a valorizzare le proposte più originali contro l'emarginazione e la povertà nei diversi ambiti dell'istruzione, della sanità, della creazione di posti di lavoro, delle nuove tecnologie. Un progetto già avviato negli anni scorsi quest'anno vanta come novità la sezione riservata al tema dell'invecchiamento. Al Torneo dell'innovazione, giunto alla sesta edizione, possono partecipare imprenditori che abbiano a cuore i risvolti sociali, etici o ambientali delle proprie attività. La scadenza per l'invio delle proposte è il 1 marzo. Ai progetti vincitori sarà assegnato un primo premio pari a 50 mila euro e un secondo da 20 mila euro. L'evento finale, con la presentazione delle 15 idee ritenute più originali e la premiazione di quelle vincitrici, si svolgerà a Riga, in Lettonia, il 21 settembre. Per maggiori informazioni, si puó consultare la sezione Abruzzo Europa sul sito della Regione Abruzzo.