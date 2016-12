Difesa del suolo, Regione Toscana dà 4,8 mln a Consorzi bonifica

Firenze, 21 dic. (askanews) - Quattro milioni e 800mila euro per la manutenzione ordinaria sulle opere di seconda categoria. A tanto ammontano le risorse per il 2017 che la Regione Toscana assegnerà ai Consorzi di Bonifica come prevede la convenzione appena approvata.

Per legge, "la Regione può avvalersi dei Consorzi di Bonifica per questa attività -spiega l'assessore all'ambiente Federica Fratoni - Prosegue dunque l'impegno costante sulle attività di difesa del suolo. La manutenzione ne costituisce un aspetto fondamentale, per il quale la Regione ha riformato profondamente il sistema dei Consorzi, creando realtà adeguate per dimensione e capacità finanziaria. Con questo atto vengono destinate, anche per il 2017, risorse consistenti per garantire l'efficienza del vasto reticolo".

Saranno ora i Consorzi a questo punto a individuare i tratti dei corsi d'acqua che saranno oggetto di manutenzione e trasmettere lo schema alla regione entro il 15 gennaio.