Di Pangrazio a nuovo prefetto L'Aquila: sicurezza una priorità

L'Aquila, 12 gen. (askanews) - Il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio questa mattina ha ricevuto all'Emiciclo, il nuovo prefetto dell'Aquila, Giuseppe Linardi. "Ho fatto i miei auguri di buon lavoro al Dottor Linardi e gli ho offerto la massima collaborazione dell'Istituzione regionale rinnovando un proficuo e consolidato rapporto che vede il Consiglio regionale dell'Abruzzo operare di concerto con il prefetti dell'Aquila- ha affermato Di Pangrazio - L'occasione è inoltre stata gradita per discutere dei temi più importanti per la Città a partire dalla ricostruzione post-sisma. Sulla sicurezza del territorio - ha aggiunto il presidente - ho condiviso l'intento del nuovo prefetto di far sentire la presenza dello Stato sull'intera provincia aquilana, dalla Marsica all'Alto Sangro fino alla Valle Peligna."