De Magistris: stretta mano a Saviano? Non c'è nulla di male...

Napoli, 16 gen. (askanews) - Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, tende la mano a Roberto Saviano dopo l'acceso scambio di opinioni dei giorni scorsi. "Sono un uomo aperto al confronto con tutti. Per me non c'è nulla di male", ha risposto il primo cittadino all'invito del magistrato napoletano Henry John Woodcock circa una stretta di mano tra i due.

"Quello che dice Woodcock è in linea esattamente con quello che vado dicendo da anni e cioè che Napoli è una città che vuole accogliere tutti", ha aggiunto l'ex pm. "Quante volte abbiamo fatto inviti a Roberto Saviano a venire a Napoli, gli ho detto di incontrarci, quante volte ho fatto a appello a tutto questo - ha proseguito - Woodcock fa un appello che fanno anche altri". "Per quanto mi riguarda non c'è alcun problema - ha dichiarato de Magistris - in questi giorni abbiamo continuato a lavorare per la nostra città". "Abbiamo dato, in modo silenzioso come sappiamo fare, il nostro contributo anche al raggiungimento di un risultato giudiziario importante come l'individuazione dei presunti responsabili della sparatoria a Forcella. Noi facciamo fatti - ha concluso il sindaco - poi se accanto ai fatti c'è anche qualche simbolo che può aiutare noi siamo sempre pronti".