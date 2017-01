De Magistris: onestà e lotta mafie non si blaterano si praticano

Napoli, 25 gen. (askanews) - "La Questione Morale si misura con fatti, non con parole. Etica, onestà, lotta a corruzione e mafie non si blaterano, si praticano, con coraggio!". E' quanto scrive in un tweet il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Pur senza fare alcun riferimento, le parole del primo cittadino partenopeo arrivano dopo l'iscrizione nel registro degli indagati del sindaco di Roma, Virginia Raggi, per abuso d'ufficio e falso.