Napoli, 10 gen. (askanews) - "Il presidente De Luca mesi fa aveva detto: mai più barelle in ospedali Campania. E' stato di parola: via barelle e i malati tutti giù per terra". Questo il sarcastico tweet con il quale il sindaco di Napoli Luigi De Magistris commenta il caso dei pazienti curati a terra, domenica scorsa, nell'ospedale di Nola.