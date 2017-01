De Luca insiste: commissari sanità tornino a casa

Napoli, 26 gen. (askanews) - "Ribadiamo che la nostra battaglia terminerà quando i commissari se ne andranno a casa". Vincenzo De Luca continua a insistere sulla necessità che termini il commissariamento della sanità in Campania. A poco più di una settimana dall'invio di una lettera al premier Gentiloni e al ministro Lorenzin, nonostante le contrapposizioni sorte con quest'ultima, il governatore torna sull'argomento a margine di una conferenza stampa in sala giunta. Due, per De Luca, le ragioni che impongono la fine del commissariamento: "il rispetto democratico della Campania e la funzionalità".

Il presidente rifiuta, invece, l'idea di una mozione di sfiducia politica (come ha proposto ieri il consigliere Francesco Borrelli) agli stessi commissari (Polimeni e D'Amario). De Luca ricorda che esiste una nuova legge (che dà al presidente in carica la possibilità di svolgere il ruolo di commissario ad acta) e, quindi "va rispettata. Vanno trasferite le competenze". Soprattutto perché la Campania "non intende più pagare con le risorse dei cittadini due signori che percepiscono 9600 e 8400 euro al mese. Neppure il presidente degli Stati Uniti ha questi livelli retributivi per venire un giorno e mezzo in Campani"