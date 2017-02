De Luca, contro assenteismo ospedali uso impronte digitali

Napoli, 27 feb. (askanews) - Estendere a tutti gli ospedali della Campania il sistema in vigore al Ruggi d'Aragona di Salerno che utilizza le impronte digitali, invece del classico badge, per segnare accesso e uscita dei dipendenti. Punta su questo il presidente della Campania Vincenzo De Luca dopo il caso eclatante dei 55 arresti ai domiciliari di medici, infermieri e impiegati del Loreto mare di Napoli. Il presidente ne parla ai cronisti a margine della conferenza stampa di Corporea (che sarà inaugurata sabato 4 marzo a Città della Scienza).

De Luca spiega che il sistema ha funzionato bene nel nosocomio salernitano e "stiamo studiando il modo di estenderlo a tutti gli ospedali in modo da rendere quasi impossibile truffe come quelle che conosciamo e utilizzano i badge". Per combattere l'assenteismo il governatore della Campania pensa ad altri due interventi paralleli: "stipulare un'intesa con i NAS per opportune verifiche e studiare un modo attraverso il quale monitorare e controllare la presenza nel luogo specifico di lavoro di tutti i dipendenti. Un sistema, dunque, per verificare in modo costante l'effettiva presenza e non solo l'entrata e l'uscita".