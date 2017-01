De Luca, bando professionisti favorisce rientro cervelli in fuga

Napoli, 18 gen. (askanews) - Vincenzo De Luca è convinto che il bando di 17 mln di euro (deliberato ieri dalla giunta della Campania per il quale si potrà presentare domanda a partire dalla prossima settimana) sia una buona occasione per il rientro dei giovani cervelli in fuga della Campania e del Mezzogiorno. A margine della conferenza stampa sulla programmazione del Por 2014-2020, il governatore risponde alla domanda di una cronista spiegando che per il ritorno in patria sono necessarie due ragioni: "i ceti professionali rientrano se c'è lavoro. Più di 10 miliardi da investire sono una carta straordinaria per mobilitare l'economia, basta pensare solo alle opportunità che si aprono per tutti gli studi tecnici e amministrativi, visto che queste opere richiedono procedure talmente complesse che dovremo impegnare decine e centinaia di amministrativi e commercialisti oltre che architetti, ingegneri geologi".

Se, dunque, la prima condizione è quella di immettere risorse che danno respiro all'economia, "la seconda è di avere un minimo di disponibilità per le start up, anche professionali. Questo bando risponde ai giovani laureati che vogliono avviare una propria attività professionale". Mi auguro, conclude De Luca, sinceramente, che queste decisioni invertano la tendenza alla fuga dal Sud e dalla Campania" e possano fornire un'occasione per "richiamare cervelli straordinari".

Sempre in tema di cervelli in fuga, il presidente della Campania cita poi il caso di tre ricercatori italiani premiati negli Usa e annuncia: "Stiamo decidendo di finanziare in maniera massiccia la ricerca contro il cancro. Ho letto stamattina dei nostri ricercatori che sono negli Stati Uniti. Mi è venuta l'idea di chiamarli per dire 'noi stiamo avviando un programma di finanziamento straordinario per la ricerca sul cancro, ragionate sulla possibilità di tornare in Italia'".