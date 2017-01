De Luca a Gentiloni: basta con commissariamento sanità

Napoli, 18 gen. (askanews) - Non solo la rimozione dell'attuale commissario alla sanità, Joseph Polimeni, e del suo vice Claudio D'Amario, ma la soppressione dello stesso istituto del commissariamento in vigore da otto anni. È quanto ha chiesto il presidente della Campania Vincenzo De Luca al premier Gentiloni, e al ministro della salute, in una lettera inviata lunedì scorso. Il governatore fa riferimento alla richiesta esplicita nelle corso di un incontro con i giornalisti quando si parla, in fase di domande, del tema specifico anche in relazione a caso dell'ospedale di Nola dei primi dell'anno. "Ogni minuto Che passa è un danno per la sanità campana. Al di là delle persone, è il sistema che non può essere governato in queste condizioni. Il commissariamento imprime un insostenibile rallentamento dei tempi dei decisione".