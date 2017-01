Da marzo un nuovo portale Allerta meteo in Emilia-Romagna

Bologna, 25 gen. (askanews) - Un portale attivo 24 ore su 24, attraverso il quale ricevere in tempo reale gli avvisi, le previsioni meteo e le informazioni legate alla sicurezza ambientale, per provvedere celermente all'organizzazione dei soccorsi in caso di pericolo. Sono le novità contenute nel portale "Allerta meteo Emilia-Romagna", in via di sperimentazione, on line a partire da marzo. La piattaforma multimediale sarà a disposizione sia dei sindaci che di tutti gli operatori del sistema di protezione civile, dalle Prefetture ai servizi regionali territoriali, così come di giornalisti e cittadini, che potranno scegliere di ricevere direttamente la notifica delle allerte a seguito di una semplice registrazione.

"Sappiamo bene che nella diffusione delle comunicazioni sul rischio e l'allertamento è fondamentale non avere ritardi, ne va della sicurezza del territorio e della popolazione - ha spiegato l'assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo, nel corso di un convegno a Bologna -. Per questo il nuovo portale migliorerà la gestione coordinata delle allerte da parte dei diversi enti che lavorano insieme nel sistema regionale di Protezione civile. Avere tutte le informazioni disponibili in un'unica piattaforma, ci consentirà di garantire una comunicazione rapida e diretta sia verso i sindaci sia verso i cittadini, contribuendo anche alla diffusione delle norme di auto-protezione e alla conoscenza delle condizioni di rischio locali".

