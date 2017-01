Da Bolzano nuovi mezzi in partenza per emergenza neve nelle Marche

Roma, 20 gen. (askanews) - Prosegue l'impegno della Protezione civile provinciale nei territori del Centro Italia colpiti nei giorni scorsi da una nevicata di eccezionali dimensioni. La centrale operativa di Bolzano, coordinata da Marco Baldasso, fa sapere che uomini e mezzi giunti dall'Alto Adige sono attualmente impegnati in diversi interventi: il corpo permanente dei vigili del fuoco è all'opera a Pozza, frazione del Comune di Acquasanta Terme, e a Roccafluvione, i mezzi del servizio strade stanno lavorando per liberare i collegamenti e rendere più agevole la viabilità a Palmiano e Roccafluvione, mentre per quanto riguarda i bacini montani gli interventi si stanno concentrando a San Gregorio di Ascoli Piceno.

I vigili del fuoco volontari, invece, sono dislocati a Montemonaco, dove stanno lavorando per rendere più facilmente raggiungibile una struttura in grado di dare accoglienza agli sfollati del terremoto e alle persone bisognose di cura, e dove stanno cercando di evacuare le persone isolate in frazioni e località letteralmente sommerse dalla neve. "Il manto nevoso - raccontano dalle Marche gli uomini della Protezione civile provinciale - varia dal metro ai tre metri, e molti interventi lungo le strade sono resi complicati dai numerosi alberi che si sono abbattuti al suolo. Alcuni tratti, inoltre, risultano talmente sommersi che è necessario l'impiego di sonde per riuscire a rilevare l'originario percorso stradale".

Alle 6 di domani mattina (sabato 21 gennaio), dal cantiere stradale di Ora, partirà un ulteriore convoglio di mezzi messi a disposizione dal servizio strade: si tratta di due frese sgombraneve e di un autotreno articolato. Per domenica, infine, è previsto il primo avvicendamento di uomini all'interno del contingente di 32 persone inviato nelle Marche dalla Protezione civile provinciale.