Curcio: soccorritori hanno portato all'estremo capacità operative

"Scenario complicato ma si è lavorato anche per restituire salme"

Roma, 26 gen. (askanews) - "I soccorritori fin dal primo momento hanno portato all'estremo le attività operative nella speranza di salvare vite, e abbiamo gioito nel momento in cui è avvenuto e ci siamo rattristati quando non è stato possibile, ma si è continuato a lavorare anche per restituire alle famiglie i dispersi, i loro cari": lo ha detto il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, dal punto stampa di Penne, dopo la conclusione della fase delle ricerche nelle macerie dell'Hotel Rigopiano, travolto da una valanga il 18 gennaio.

"Stanotte - ha aggiunto Curcio - si è concluso un momento importante dal punto di vista tecnico, la parte di ricerca ma non si è conclusa l'attività del sistema l'invito agli operatori è di continuare con tutte le cautele perché questo è uno scenario molto complicato dal punto di vista tecnico".