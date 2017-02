Cultura, Ciambetti: orgogliosi riportare a casa Pietro Querini

Venezia, 14 feb. (askanews) - Palazzo Ferro-Fini ospita da oggi fino al 3 marzo la mostra "La storia della Querina", un ciclo pittorico del celebre artista romano Franco Fortunato, che si è ispirato al viaggio intrapreso dal veneziano Pietro Querini nel XV secolo.

Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha espresso "grande soddisfazione per aver riportato a casa, grazie a questa mostra, il mercante e navigatore veneziano Pietro Querini, che il 25 aprile 1431 salpò da Candia, colonia della Repubblica di Venezia, verso le Fiandre a bordo della caracca 'Querina', finendo tuttavia per naufragare nell'arcipelago norvegese delle Lofoten, a causa di una tempesta. Durante la breve esperienza norvegese, Querini apprese l'arte dell'essicazione del merluzzo e la portò in Veneto, dove fu accolta con entusiasmo per la bontà del pesce e per le sue caratteristiche di cibo a lunga conservazione, molto utile sia nei viaggi di mare che di terra".

"Un doveroso ringraziamento - ha sottolineato Ciambetti - va all'ambasciatore d'Italia in Norvegia Giorgio Novello, che con il suo impegno ha contribuito a raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissi, il ritorno di Querini nella sua terra d'origine".

