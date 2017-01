Consiglio Veneto: mercoledì esame Pdl referendum autonomia

Venezia, 16 gen. (askanews) - Mercoledì, alle ore 10.30, si riunisce la Prima Commissione consiliare per l'esame del Pdl 192, d'iniziativa della Giunta regionale, relativo alle modifiche alla L.R. n. 15/2014 'Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto'. Verrà inoltre esaminato il Pdl 159, d'iniziativa consiliare, relativo alle disposizioni in materia di documentazione amministrativa. Infine, verranno esaminate diverse proposte di candidatura , tra cui quelle in ordine a 'Sistemi Territoriali' SPA, 'Centro Interuniversitario di Studi Veneti', 'Concessioni Autostradali Venete SPA' e 'ESU Padova'.

Giovedì 19 gennaio, alle ore 10.30, si riunisce la Seconda Commissione consiliare, con all'ordine del giorno diverse audizioni, in sede referente, in merito al Pdl di iniziativa della Giunta regionale 'Norme in materia di edilizia residenziale pubblica'. Calendarizzata, inoltre, la presentazione, in sede referente, del Pdl di iniziativa della Giunta regionale relativo alla disciplina e alla valorizzazione della rete ecologica regionale e delle aree naturali protette.