Consiglio Veneto, Ciambetti: cordoglio scomparsa Barlessi

Venezia, 16 gen. (askanews) - "Se ne è andata anche lei, ' a monte Giro/dò che la nostra gente/va a riposar per sempre/là che portà dal vento/riva l'odor del mar'!" Citando i versi finali de "La Mia Città" il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha commemorato la morte di Ester Sardoz Barlessi, "scrittrice e poetessa che ha saputo proiettare nei nostri giorni l'Istro-Veneto con le sue rime - ha detto Ciambetti - e mantenere la tradizione letteraria della lingua italiana istriana, narrando come pochi, e con rara ironia e leggerezza, l'amore per la propria terra, gli affetti e i sentimenti. I suoi libri, penso soprattutto a 'Una famiglia Istriana' dovrebbero comparire nella biblioteca di chiunque ami l'Istria o voglia capire la realtà istriana, del Quarnero e della Dalmazia. Mi auguro che la sua eredità venga raccolta e continuata" ha concluso il presidente del Consiglio regionale del Veneto.