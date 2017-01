Consiglio Veneto: calendario settimanale dei lavori in aula

Venezia, 23 gen. (askanews) - L'Agenda del Consiglio regionale del Veneto prevede la convocazione domani alle ore 14, in seduta ordinaria, del Consiglio regionale, con all'ordine del giorno diverse Proposte e Disegni di Legge, tra cui la prosecuzione del Pdl n. 102, d'iniziativa consiliare, relativo alle modifiche alla L.R. 25/1992 'Norme in materia di variazioni provinciali e comunali'; il Progetto di Legge relativo alle modifiche alla Legge n. 152/1975 'Disposizioni a tutela dell'Ordine Pubblico', alla Legge n. 91/1992 'Nuove norme sulla cittadinanza' e al Codice Penale; la Proposta di Legge di iniziativa consiliare relativa alle modifiche alla L.R. n. 32/1990 'Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi'; il Disegno di Legge relativo alle modifiche alla L.R. n. 15/2014 'Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto'; la Proposta di Legge di iniziativa popolare relativa alla suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre. In esame, poi, il 'Piano Energetico Regionale- Fonti rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica'.

