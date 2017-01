Consiglio Lazio, Zingaretti: consiglieri monogruppi? Sono eletti

Roma, 10 gen. (askanews) - "Nel Lazio abbiamo tagliato di decine di milioni i fondi ai gruppi, ridotto quelli per il funzionamento del Consiglio, tagliando sprechi, benefit e tutto quello che era giusto tagliare nel nome dell'efficienza. I consiglieri regionali-monogruppi del Lazio sono stati eletti dai cittadini, che hanno votato partiti che hanno eletto un solo consigliere. Io penso che sia diritto di questi cittadini vedersi rappresentati in Consiglio. Se si teorizza che c'è un motivo per cui un cittadino che vota non ha diritto ad avere un consigliere, io non sono d'accordo, lo troverei molto grave. Sarebbero i prodromi di un atteggiamento reazionario e antidemocratico. Io sono per tagliare tutti gli sprechi e le inefficienze ed efficientare la spesa e la trasparenza".

Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine di un evento in merito ai monogruppi consiliari in consiglio regionale del Lazio. Alla domanda poi della cronista che faceva notare che alla Pisana ci sono gruppi che fanno parte della stessa area, sono soli e hanno collaboratori e spese, Zingaretti ha replicato: "lei lavorerebbe per rappresentare un partito che non è suo? Se noi teorizziamo che i 'piccoli' in quanto tali non hanno diritto di essere rappresentati, personalmente non sono d'accordo. Va garantito il diritto di rappresentanza. Altrimenti arriviamo alla follia che è stata combinata sulle province: abbiamo tagliato i rappresentanti dei cittadini e abbiamo tenuto le province. Complimenti...".