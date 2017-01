Consiglio Lazio: verso i vaccini obbligatori nei nidi

Roma, 18 gen. (askanews) - "Il nostro obiettivo è preservare lo stato di salute del minore e delle persone con cui viene a contatto, sin dai primi anni di vita, contando sull'evidenza scientifica che colloca i vaccini tra gli interventi più efficaci e sicuri a disposizione della sanità pubblica per le prevenzione primaria delle malattie infettive". Così l'assessore regionale del Lazio alle politiche sociali, Rita Visini, ha illustrato oggi in commissione Salute della Pisana presieduta da Rodolfo Lena, la proposta di legge di iniziativa di Giunta Zingaretti che intende rendere i vaccini obbligatori requisito di accesso agli asili nido pubblici e privati nel Lazio e l'obiettivo è intervenire così sulla legge regionale 59 del 1980, le Norme sugli asili nido, introducendo un articolo aggiuntivo sull'assolvimento dell'obbligo vaccinale previsto dalla normativa nazionale vigente.

Il testo all'esame della commissione cita espressamente i quattro vaccini attualmente obbligatori per tutti i nuovi nati: antidifteritica, antitetanica, antipoliomielitica e contro l'epatite B. Inserita poi una disposizione transitoria per l'anno scolastico 2017-2018, con rimando ad uno specifico provvedimento di Giunta per definire le modalità operative per attuare la legge. "Vogliamo introdurre questo requisito d'accesso per i nidi - ha spiegato il presidente Lena - perché ormai anche la giustizia amministrativa ha stabilito che l'iscrizione ad un asilo comporta la convivenza dei bambini in un ambiente ristretto, per cui la mancanza di vaccinazione, per un elementare principio di precauzione sanitaria, si ripercuoterebbe sulla salute degli altri, anche quelli con particolare debolezze e fragilità immunitarie: per loro l'unica possibilità di frequentare la collettività è che tutti gli altri siano vaccinati".(Segue)