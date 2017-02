Consiglio Lazio, Sbardella: bene Meloni su listone

Al via cantiere per le regioni ali

Roma, 27 feb. (askanews) - "Le parole pronunciate da Giorgia Meloni su un listone unico del centrodestra già a partire dalle prossime amministrative sono cristalline nella loro semplicità ed hanno il merito di delineare il perimetro politico dentro il quale sarebbe stupido da parte del centrodestra non unirsi." Lo dichiara il capogruppo regionale del Gruppo Misto del Consiglio regionale del Lazio Pietro Sbardella.

"Non si può infatti affrontare una campagna elettorale non dicendo se si è alternativi al Pd o non lo si è, e senza sostenere con chiarezza che si è un'altra cosa rispetto alla protesta senza proposta del M5S. La leader di Fdi ha anche il merito di rispolverare il tema della selezione della classe dirigente senza la quale, è ormai chiaro a tutti, si può vincere ma non si governa. Gli elettori vogliono una proposta semplice e forse l'idea delle liste unitarie è quella che ci vuole. Forse sul piano nazionale dovremo attendere qualche ulteriore passo avanti - conclude Sbardella - ma per le imminenti amministrative, dove possibile, e con un occhio già rivolto alle elezioni regionali del Lazio del prossimo anno, vale la pena ragionare su proposte unitarie in cui tutto l'elettorato di centrodestra possa tornare finalmente a riconoscersi" conclude.