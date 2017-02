Consiglio Lazio: piano da 3 milioni di euro sull'artigianato

Via libera in commissione

Roma, 9 feb. (askanews) - Via libera al piano specifico d'interventi per l'artigianato dall'ottava commissione Agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, innovazione, lavoro, piccola e media impresa, ricerca e sviluppo economico, presieduta da Daniele Fichera (Psi per Zingaretti). Il piano, che prevede interventi a favore delle imprese artigiane del Lazio con uno stanziamento complessivo di tre milioni di euro, è nello schema di deliberazione di Giunta n. 189 che ha ottenuto il parere favorevole dalla commissione all'unanimità.