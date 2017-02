Consiglio Lazio, Pernarella (M5s): interrogazione su Laziomar

Roma, 14 feb. (askanews) - "Abbiamo presentato una nuova interrogazione sul servizio di trasporto marittimo effettuato dalla Società Laziomar verso le Isole Pontine, su sollecitazione degli abitanti delle isole stesse, che nuovamente ci hanno sollecitato a vigilare sul rispetto del contratto di servizio. Oltre alle domande già poste alla Giunta sugli standard dei livelli occupazionali garantiti dalla società ai suoi dipendenti, vorremmo conoscere le modalità di utilizzo della flotta per comprendere se non vi sia un mancato rispetto del contratto di servizio tra Regione Lazio e Laziomar". Così Gaia Pernarella del M5s Lazio. "I collegamenti tra terraferma e le isole sono già soggetti a condizionamenti dovuti all'ubicazione ed alle variabilità meteorologiche alle quali la Regione non può aggiungere ulteriori note svantaggiose per la libera circolazione delle persone e l'approvvigionamento delle merci, che in contesti come quello delle Isole Pontine sono necessari al mantenimento di standard di qualità della vita minimi".