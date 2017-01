Consiglio Lazio, Perilli (M5S): utile visita a Car di Guidonia

Roma, 12 gen. (askanews) - "Un'occasione per incontrare i responsabili e gli operatori e verificare le criticità che lo riguardano, ovvero la sicurezza interna e la possibile infiltrazione di organizzazioni criminali nella distribuzione dei prodotti e nel processo di vendita". Così Gianluca Perilli, consigliere del M5S Lazio, che oggi ha preso parte insieme agli altri membri della 'Commissione consiliare speciale sulle infiltrazioni mafiose e sulla criminalità organizzata nel territorio regionale' ad un sopralluogo al Centro agroalimentare di Roma di Guidonia. "Sono soddisfatto per l'intenzione del presidente Favara di stilare con la commissione, come primo atto concreto, una richiesta per il distaccamento di un presidio di pubblica sicurezza all'interno del mercato che garantisca la legalità e la sicurezza per chi vende e chi compra, una proposta che avevo incluso nella mozione sul Car depositata più di un anno fa e che dovrebbe essere calendarizzata al più presto, visti i gravi episodi di violenza che si sono verificati nel tempo" ha detto. (segue)