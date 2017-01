Consiglio Lazio: 3,5 milioni per il settore aeromobile

Roma, 12 gen. (askanews) - Via libera oggi in ottava Commissione del Consiglio regionale, presieduta da Daniele Fichera, allo schema di deliberazione di Giunta che approva il programma di intervento per i lavoratori e le imprese dell'indotto dell'aeromobile, stabilendo uno stanziamento pari a 3,5 milioni di euro, suddivisi rispettivamente in 1,5 milioni per il 2016 e 2 milioni per il 2017. Il provvedimento torna in Giunta per l'approvazione definitiva. Il parere della Commissione sullo schema di delibera n. 184 del 2016 è stato votato a maggioranza con due astenuti, Silvia Blasi e Silvana Denicolò del Movimento 5 stelle. Approvata un'osservazione del consigliere Giancarlo Righini (Fratelli d'Italia), tesa a far sì che i contributi previsti vengano prioritariamente utilizzati per riconvertire I servizi "verso produzioni orientate ed allineate con le esigenze di mercato". Respinte invece due osservazioni a firma M5S. (segue)