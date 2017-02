Consiglio Campania, raggiunti obiettivi strategici anno 2016

Napoli, 14 feb. (askanews) - E' soddisfacente il livello dei risultati raggiunti dai dirigenti e funzionari del Consiglio regionale della Campania per l'anno 2016, soprattutto in tema di semplificazione e informatizzazione. E' quanto emerso nel corso di un incontro pubblico - tenuto nell'aula dell'assemblea legislativa regionale - alla presenza della presidente Rosa D'Amelio, del segretario dell'Ufficio di presidenza Enzo Maraio, del presidente della Commissione sulla semplificazione Pasquale Sommese e del segretario generale Santa Brancati. Parlando con i cronisti prima dell'incontro la presidente si è detta soddisfatta anche per i risultati raggiunti in merito ad alcuni importanti obiettivi: dalla qualità della legislazione alla comunicazione soprattutto perché in questo modo vengono "favoriti i contatti con i cittadini".

In sintonia con quanto disposto dal ministro Madia, D'Amelio osserva che per i dirigenti "non è possibile dare a tutti la stessa valutazione" che resta un "principio sacrosanto" capace di "mettere in evidenza chi ha maggiore competenza e capacità di raggiungere gli obiettivi" in una prospettiva che sia "in stretta sinergia con il livello politico". Pur sottolineando che gli obiettivi strategici sono stati raggiunti, D'Amelio punta a un ulteriore miglioramento "per offrire "servizi ancora più eccellenti".