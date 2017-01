Consenso dei sindaci, de Magistris: continuiamo a lavorare

In sei anni, non ho mai guardato con attenzione le classifiche

Napoli, 16 gen. (askanews) - "In questi sei anni da sindaco, non ho mai guardato con attenzione o con affascinazione le classifiche, sia quando mi mettono tra gli ultimi sia quando sono tra i primi". Commenta così il primo cittadino di Napoli, Luigi de Magistris, l'ultima rilevazione sul gradimento riservato ai sindaci dai propri concittadini realizzata da Ipr Marketing per Il Sole 24 Ore e pubblicata oggi sul quotidiano di Confindustria.

"Le statistiche le leggo come leggo altro, e certe volte resto perplesso per i parametri che vengono utilizzati. Per questo le classifiche non mi convincono. Penso che - ha aggiunto l'ex pm -alla fine il lavoro premia. Per me il gradimento che conta è quando ti confronti in campagna elettorale o quando vai in strada".

Per de Magistris non bisogna "mai mollare quando sembra che tutto vada storto e mai adagiarsi quando sembra che tutto vada bene". "Napoli, e quindi il suo sindaco, - ha concluso - vivono un momento in cui il vento è favorevole, ma continuiamo a lavorare esattamente come prima. Certo, quando il vento è a favore, è più facile".