Confesercenti Torino contro misure antismog: in calo solo affari

Torino, 22 feb. (askanews) - Calo delle vendite fra il 20% e il 30%, per gli esercizi commerciali a Torino, mentre i benzinai lamentano una contrazione delle vendite di gasolio che sfiora il 50%. È quanto emerge da una indagine condotta nelle ultime ore dalla Confesercenti di Torino, in seguito alle misure anti smog adottate dal Comune, che ha bloccato da qualche giorno la circolazione dei veicoli diesel Euro3 ed Euro 4, a causa dell'alta concentrazione nell'aria delle polveri sottili.

"Invece dello smog - ha commentato Giancarlo Banchieri, presidente della Confesecenti - calano gli affari dei commercianti. Per di più, parte degli acquisti viene dirottata fuori dei confini di Torino, nelle strutture di grande distribuzione che sorgono ai margini della città. Ancora una volta viene penalizzato il piccolo commercio a favore degli ipermercati. Se soli tre giorni di blocco hanno già provocato simili disastri, è minimamente ipotizzabile che esso possa essere prolungato?".

Per Gianni Nettis, presidente della Faib, la federazione dei benzinai di Confesercenti, i blocchi del Comune stanno "mettendo in ginocchio la categoria, già alle prese con tante difficoltà. Non si può continuare così per molto: se da parte dell'amministrazione non ci sarà un cambio di linea, siamo pronti a intraprendere azioni di protesta".