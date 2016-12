Confartigianato Veneto: approvato bilancio Regione nei termini

Venezia, 22 dic. (askanews) - "Stanotte il Consiglio Regionale ha approvato la manovra finanziaria 2017 scongiurando, per la prima volta dopo nove anni, l'esercizio provvisorio. Una buona notizia sia nella forma che nella sostanza -ha sottolineato Agostino Bonomo, Presidente della Confartigianato Imprese Veneto- che spiega: "il rispetto dei termini infatti, non solo offre alla nostra Regione l'occasione di ripristinare una corretta gestione amministrativa e contabile, ma soprattutto dal punto di vista delle imprese, consente di attivare sin dal primo di gennaio tutte quelle importanti misure in essa contenute".

"Primo su tutti -ha aggiunto il Presidente- lo stanziamento di ulteriori 10 milioni di euro che consentiranno l'immediato scorrimento delle graduatorie dei bandi POR FESR manifattura e commercio e la disponibilità dei fondi del co-finanziamento regionale per l'avvio dei nuovi bandi della programmazione europea (FSE e FERS) che ricordo ha un moltiplicatore di 1 euro stanziato dalla regione attiva 6 euro di fondi europei", ha concluso.